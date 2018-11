Viele Menschen shoppen ihre Geschenke online. Zusteller wie DHL und Hermes sollen dann am liebsten alle Pakete gleichzeitig am Samstagnachmittag ausliefern. Oder wenigstens werktags erst nach 19 Uhr, wenn alle zu Hause sind. In Wahrheit fahren unterbezahlte Paket-Zusteller von morgens bis abends von Parkverbot zu Parkverbot und Haustür zu Haustür (bento). Und bleiben dabei meistens höflich.

Was passieren kann, wenn man in diesem Chaos die Nerven verliert, hat nun DHL auf Twitter gezeigt.

Unter DHL Paket reagiert dort ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Kundenanfragen. Zustellungsfehler, falsche Adresse, Verzögerung – in der Regel versucht das Team, kurz und höflich zu antworten.