Warum essen die Deutschen so gerne Brot? 

"Bis heute gehen viele Gesellen nach ihrer abgeschlossenen Lehre auf Wanderschaft. Dabei besuchen sie andere Städte und Länder. Besonders unter Lehrlingen im Getreidehandwerk ist das eine lange Tradition. Im Spätmittelalter, bis hin zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert, waren diese 'Wanderjahre' Voraussetzung, um für die Meisterprüfung zugelassen zu werden. Müller und Bäcker wanderten für ein oder zwei Jahre umher und arbeiteten in anderen Bäckereien. Von dort brachten sie neue Rezepte und Ideen zurück in ihre heimische Brotkultur.



Außerdem eignet sich die geografische Lage Deutschlands perfekt dazu viele verschiedene Getreide anzubauen. Egal ob Roggen, Hafer oder Weizen - die klimatischen Bedingungen sind ideal für den Getreideanbau. Das spiegelt sich in dem breiten Angebot an Brotsorten wider."

Nicht nur in Deutschland war das Mittagessen die Hauptmahlzeit des Tages und wurde mit der Familie eingenommen.

Bäckermeister Bernd Kütscher erklärt, dass bis zur Industrialisierung in den europäischen Regionen das Mittagessen ein wichtiger Punkt im Tagesablauf von Arbeiterfamilien war. "In Deutschland wurde deftige Hausmannskost serviert, die den Arbeitern der Familie Kraft für die nächste Arbeitsphase geben sollte. Am Abend war es dann nicht mehr notwendig, aufwendig zu kochen. Ein Laib Brot, Butter und etwas Aufschnitt reichten als Abendbrot.



Im 19. Jahrhundert standen den Menschen dann neue Konservierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Nun konnte Brot auch mit Marmelade oder Pflaumenmus bestrichen werden."