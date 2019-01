Dort gibt es alles, was den Spießbürger zur Weißglut bringt: zu enge Gänge, kaputte Toiletten, Ersatzwagen aus den Achtzigern, kaputte Sitzplatzanzeigen, kaputte Heizungen und die schwierigste aller Funktionen: eine zurückstellbare Lehne.

Und diese Lehne ist das, was jeder sich genauer anschauen sollte, der das Deutschsein verstehen möchte. Wenn man den Knopf finden will, mit der sie sich zurückstellen lässt, muss man schon mal die erste Hürde nehmen: genau hinschauen, wo am Rand des Sitzes in dieser einen Ritze der Knopf denn ist. Da muss man stark bleiben und sich sagen: Du willst aus dem unbequemen Sitz einen unbequemen Halbliegesitz machen, also reiß dich verdammt noch mal zusammen.