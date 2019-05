Ich war auf dem Weg aus der bayerischen Provinz in eine deutsche Großstadt. In dem kleinen, dieselbetriebenen Bähnchen, das mich zum nächsten größeren Bahnhof bringen sollte, saß ich einer kleinen bayerischen Omi gegenüber, die mich scheinbar sehr spannend fand.



Sie befragte mich zu meiner Weiterreise. Bei meiner Antwort bekam sie große Augen. Sie sagte, ich würde wirklich mit einem sehr schnellen Zug fahren, wo man in den Sitz gedrückt wird, weil der so schnell ist. "Da hofft man ja immer, dass der Lokführer und der Schaffner Familie haben und abends gerne nach Hause wollen. Sonst könnte man ja Angst haben, dass etwas passiert."

Anna

Durchsage der Hamburger Hochbahn:

"Liebe Fahrgäste, bitte schnallen Sie sich an und halten sie sich fest. Wir werden gleich auf der Elbgaustraße landen."

Sinja Gruber



Zwischen Köln und Stuttgart: Aufgrund einer kurzfristigen Streckensperrung gibt der Zugchef eine zehnminütige Verspätung durch. Die Weiterfahrt verläuft sehr langsam. Nach einer Weile kommt die Durchsage: "Also meine Prognose von vorhin war ja mal so was von daneben. Es werden wohl eher 40 Minuten Verspätung." Immerhin hatte er Humor.

Jil

Nach ewig langer Verspätung auf dem Weg nach Münster kommt endlich die Durchsage: "In wenigen Minuten erreichen wir Münster Hauptbahnhof." Es folgt ein kurzes Knacken im Lautsprecher: "Ach nee. Doch nicht."Wenig später: "Leider hat man uns in Dortmund auf das falsche Gleis geschickt und wir sind in die falsche Richtung gefahren." Es folgte ein Stillstand im Nirgendwo, bis der Zug die richtige Richtung einschlagen konnte. Schlussendlich hatten wir eine Verspätung von 85 Minuten.

Linda Hankamp

Diese Zukunftsanzeige hat uns Matthias Wingenbach geschickt. Er hat sie auf der Strecke von Bonn nach Bad Münstereifel gesehen: