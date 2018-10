Aber warum erzählt ihr mir das alles – ich bin doch gar kein US-Amerikaner?

Ja, aber jetzt wollen auch Deutsche mitspielen. Denn einige Online-Lotterien werben um sie. Das Problem: Diese Anbieter haben ihren Firmensitz meist nicht in Deutschland. Wer hier mitspielt, bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone, wenn er nicht sogar illegal handelt, so der "Tagesspiegel".

Also lieber: Finger weg!

