Wann findet die Ziehung statt?

In den USA am Dienstag den 23. Oktober. In Deutschland ist es dann Mittwoch, den 24. Oktober um 5 Uhr morgens – wegen der Zeitverschiebung.

Muss ich auf einen möglichen Gewinn Steuern zahlen?

Ja. Diese sind aber abhängig davon, in welchem Bundesstaat der Lottoschein gekauft wird oder in welchem Staat der Lotto-Service deiner Wahl den Tipp abgibt.