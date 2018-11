Brisant ist, wer nicht mitfeiern durfte: die Frauenmannschaft des FC Basel.

Auch sie spielt in der ersten Liga, steht momentan auf dem vierten Platz. Statt wie die Männer das gute Essen zu genießen, mussten die Spielerinnen allerdings Tombola-Lose verkaufen. Für sie gab es nur Sandwiches in einem Nebenraum. So berichtet es das Baseler Online-Magazin "Prime News", das einen Mitarbeiter vor Ort hatte.

Deshalb steht der FC Basel nun in der Kritik.

Im Saal scheint das nicht besonders viele Menschen gestört zu haben, aber in den sozialen Netzwerken machen die Fans ihrer Wut Luft. Der Vorwurf: Der FC Basel hat den Grundgedanken der Gleichberechtigung offenbar nicht wirklich verstanden.