Gerechtigkeit

#DerAndereOsten: Dieser Mann will die positiven Seiten Ostdeutschlands zeigen

Die elf stärksten Tweets

Seit zwei Wochen blickt ganz Deutschland nach Chemnitz und Sachsen. Viele fragen sich: Breitet sich Rechtsextremismus immer weiter aus? Die AfD liegt bei Wahl-Umfragen mittlerweile in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen an zweiter Stelle (bento). Schaut man in die Medien, so scheint es, als gebe es in Ostdeutschland kaum ein anderes Thema als braune Hetze.