Nach dem tragischen Ereignis haben sich auf Facebook nun seine ehemaligen Kollegen der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" geäußert.

In dem Statement, das auf der Facebook-Seite von Juliette Schoppmann veröffentlicht wurde, bitten die Sängerinnen und Sänger darum, keine Medien-Anfragen zu Küblböck zu bekommen. Stattdessen richten sie ihre Worte direkt an Daniel Küblböck. In ihrem Brief sprechen sie auch über das Mobbing, das Küblböck zuletzt an seiner Schauspielschule erlebt haben soll: