Als "Cum-Ex-Files" haben mehrere europäische Medien den länderübergreifenden Steuerraub öffentlich gemacht. Damit bringen sie auch die Bundesregierung in Bedrängnis.

1 Wie groß ist das Ausmaß des Steuerraubs?

Am stärksten betroffen ist Deutschland. Hier laufen die teilweise illegalen Geschäfte von Bankern und Anwälten schon seit Jahren. Zwischen 2001 und 2016 haben sie sich mindestens 31,8 Milliarden Euro erschlichen. Geld, das der Staat für andere Dinge hätte ausgeben können – Kitas, Bildung und so weiter. Den Schaden tragen letztendlich also wir alle.

Aktuell leben in Deutschland rund 44 Millionen Steuerzahler (Statista) – hätten die Aktienhändler das Geld direkt bei ihnen gestohlen, wären das mehr als 700 Euro pro Person.