Nach der Nacht hat Ronaldo ihr 375.000 US-Dollar gezahlt, damit sie ihre Vorwürfe nicht öffentlich macht. Ihr Anwalt, so berichtet der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe, greift dieses Abkommen nun in einer Zivilklage in Nevada an.

Mayorga schildert nun im SPIEGEL erstmals ihre Version dessen, was sich in der Hotelsuite vor neun Jahren zugetragen haben soll. Nach dem Vorfall habe Ronaldo sie demnach gefragt, ob sie Schmerzen habe: "Dabei ging er auf die Knie irgendwie und sagte: 'Zu 99 Prozent bin ich ein guter Kerl, ich weiß nicht, was mit diesem einen Prozent ist'."

Was sagt Ronaldo zu den Vorwürfen?

Der Spieler von Juventus Turin bestreitet die Vorwürfe. Der Sex sei einvernehmlich gewesen. Mayorgas Anwalt stützt die Klage unter anderem auf ein Dokument, in dem geschildert wird, wie Ronaldo die Nacht erlebt hat. "Sie hat mehrfach Nein und Stopp gesagt", wird der Fußballer in dem Papier zitiert.