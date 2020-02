Food

Wie durchschnittlich ist dein Eiskonsum?

Aus gegebenem Anlass.

Eis am Stiel ist nicht nur dein Lieblingsfilm, sondern auch dein Lieblingseis? Dann bist du besonders (endlich sagt es dir mal jemand!) – so viel sei schon mal verraten. Aber wie sieht dein persönlicher Eiskonsum sonst so aus? Wie viel Eis isst du, wie viel Geld gibst du dafür aus und welche Sorte bevorzugst du?