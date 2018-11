Stan Lee hat mit der Hilfe der Zeichner Jack Kirby und Steve Ditko Helden und Geschichten für den Marvel-Verlag erfunden – von ihm stammen Dutzende Figuren, die unsere Kindheit begleiteten. Und die unserer Eltern.

Spider-Man ist von Stan Lee, die X-Men sind es, der unglaubliche Hulk auch. Comics waren lange nur lose Mini-Erzählungen – Stan Lee hat ihnen ab den 1940ern Tiefe verliehen, mit Figuren, die Gefühle zeigen und deren Erlebnisse aufeinander aufbauen.

Mittlerweile sind Dutzende Figuren von Stan Lee auch im Kino zu sehen. Marvel hat ein riesiges Universum geschaffen, in dem die Filme von Spider-Man und Co. alle miteinander verflochten sind. In seinen Arbeiten ging es Stan Lee aber nie einfach nur um knallbunte Action – sondern auch um wichtige Botschaften.