Welche Produkte wurden ansonsten ausgezeichnet?

Außer dem Wasser standen vier weitere Produkte zur Auswahl, denen Foodwatch irreführende Werbung vorwirft. Der zweite Platz ging an den "Kids Tomato Ketchup" der Marke Heinz. Das speziell für Kinder beworbene Produkt kostet bis zu 40 Prozent mehr als das Produkt für Erwachsene - bei gleichen Inhaltsstoffen. Die Weltgesundheitsorganisation rät grundsätzlich davon ab, gezuckerte Ketchups wie diesen für Kinder zu bewerben.

Die Kritik an der Preisgestaltung kann die Firma Heinz nach eigener Aussage durchaus verstehen. Diese gestalte jedoch der Handel selbst, so das Unternehmen. Die Kritik am Zuckergehalt des Produktes weist Heinz zurück, da es sich bei dem Ketchup um ein um 50 Prozent zuckerreduziertes Produkt handele.