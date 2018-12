Was ist passiert?

Das Zentrum für Politische Schönheit fordert dazu auf, Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration von Nazis und Rechtsextremen in Chemnitz zu denunzieren. In einem Schaufenster in Chemnitz und auf der Seite soko-chemnitz.de werden Fotos von Menschen gezeigt, die an Rechtsradikalen Aufmärschen teilgenommen haben sollen – ein Online-Pranger mit angeblich "7000 Verdächtigen".

Nun sollen Menschen ihre Arbeitskollegen, Nachbarinnen, Bekannten und Freundinnen verpfeifen und dafür ein paar Euro kassieren. Arbeitgeber erhalten auf der Seite Hinweise zu Kündigungen, beispielsweise "wegen Rufschädigung".