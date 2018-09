Dass die Diskussion um Hitlergrüße auf eine linke Band gelenkt wurde, dürfte ins Kalkül vieler Rechtsextremer passen. Weil Hass und Gewalt in Chemnitz klar erkennbar wurden, besteht die Strategie vieler Rechter derzeit offensichtlich vor allem darin, Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Kritiker zu säen. So wurden bereits in der vergangenen Woche wurden bereits Falschmeldungen über vermeintlich inszenierte Hitlergrüße verbreitet (Mimikama).

Warum Julian Reichelt in diesen Tagen eine leicht zu widerlegende Verschwörungstheorie als vermeintliche Frage verbreitete, anstatt zwei Minuten zu recherchieren, blieb vorerst unklar. Bereits in der Vergangenheit hatte der "Bild"-Chef mit dem Retweet eines rechtsradikalen Accounts für Diskussionen gesorgt (Bildblog).

Den Hinweis auf das kurze Video, das die Wirklichkeit zeigt, erhielt Julian Reichelt übrigens von einem seiner eigenen Mitarbeiter.