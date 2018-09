"Wir spielen nächsten Montag um 19 Uhr am Karl-Marx-Kopf wegen der aktuellen Ereignisse", kündigte Casper bei einer Party mit Marteria in Brandenburg an. Feine Sahne Fischfilet, die sich bereits seit Jahren gegen Rechts engagieren, kündigten ihren Auftritt auf Instagram an, K.I.Z ebenso. Später folgten Die Toten Hosen und auch Rapperin Nura von SXTN will kommen.

Wegen der großen Nachfrage wurde das Konzert inzwischen verlegt: Statt vor dem Karl-Marx-Kopf, findet das Konzert jetzt 400 Meter weiter auf einem großen Parkplatz an der Johanniskirche statt. Los geht’s um 17 Uhr.



Der aus Chemnitz stammende Rapper Trettmann schrieb auf Twitter: "Alle nach Karl-Marx-Stadt! Zusammen!" Und Kraftklub, ebenfalls aus Chemnitz, kündigten am Nachmittag ebenfalls ihre Teilnahme an: