Was war passiert?

Das Dokument wurde von verschiedenen Seiten veröffentlicht, unter anderem bei "Pro Chemnitz", einem AfD-Kreisverband sowie Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann. Bei manchen war es teilweise geschwärzt, der Haftbefehl war aber auch mit der vollen Anschrift mindestens eines Tatverdächtigen online zu sehen.

Am Sonntag war in Chemnitz ein 35-jähriger Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Ein 22 Jahre alter Iraker und ein 23-jähriger Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, hetzten gegen Ausländer, einige wurden sogar angegriffen.