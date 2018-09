3500 davon kamen allein zur Demo "Herz statt Hetze", organisiert von dem Bündnis "Chemnitz Nazifrei". Dort war Lärm statt Stille angesagt: Spontan kündigten sich die Bands Madsen und Egotronic an, auf einer kleinen Bühne für die Teilnehmer zu spielen. Während der AfD-Schweigemarsch aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten über eine Stunde lang nicht vom Fleck kam, wurde vor der Bühne gefeiert.



So richtig still wurde es bei der AfD nicht. Bevor sich der Marsch endlich in Bewegung setzte, wurden die Teilnehmer ungeduldig, riefen mehrfach "Laufen! Laufen!" und "Wir sind das Volk!".