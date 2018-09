Was war daraufhin in Chemnitz los?

Im Anschluss an das Gewaltverbrechen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes war es mehrfach zu Demonstrationen von rechten Kräften und fremdenfeindlichen Übergriffen gekommen. An den Kundgebungen gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung hatten auch Rechtsradikale aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen.



Gegen mehrere Personen laufen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zwei Männer sind wegen des Zeigens des Hitlergrußes bereits zu fünf Monaten Haft beziehungsweise acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden.



Die Krawalle in Chemnitz hatten auch politische Folgen.

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen sagte in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, er habe "keine belastbaren Informationen" für Hetzjagden in Chemnitz und dass ein Video, das einen Angriff auf ausländisch aussehende Menschen zeigt, nicht glaubwürdig sei. (bento)



Diese Aussage wurde stark kritisiert, SPD, Gründe und Linke forderten daraufhin Maaßens Entlassung, Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich hinter Maaßen gestellt.

Mit Material von dpa