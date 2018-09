In dem Beitrag geht es um kommenden Montag. Nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz wollen verschiedene Künstler an diesem Tag am Karl-Marx-Denkmal auftreten. Mit dabei sind unter anderem K.I.Z., Kraftklub, Die Toten Hosen, Casper – und Feine Sahne Fischfilet. (bento)

Doch bevor die Party gegen Rechts losgeht, möchte die Band noch etwas loswerden. "Selbstverständlich werden wir Montag viele Leute", steht in dem Posting. "Es kann jedoch nicht nur darum gehen, Montag dort hinzufahren, ein nettes Selbstbestätigungsfoto auf Instagram (...) zu posten und zu sagen #wirsindmehr."