Style

So düster protestieren Aktivisten gegen Primark in Berlin

Ein rotes Oberteil für 6 Euro, eine schwarze Hose mit Knopfleiste für 16 Euro: Billige Arbeitskräfte in Schwellenländern machen solche Preise für Mode erst möglich. Weil das viele im Alltag verdrängen, haben Aktivistinnen und Aktivisten am vergangenen Samstag in Berlin protestiert, vor einer neuen Filiale des Ramsch-Riesen Primark. Sie brachten einen Sarg mit.

Worum ging es beim Sarg-Protest vor Primark?

Vor dem riesigen Laden am Bahnhof Zoo hatten die Aktivistinnen zur besten Shopping-Zeit am Samstag Papiertüten mit blauen Kreuzen aufgebaut – wie Grabsteine. Eine schwarz verhüllte Frau schob einen als Sarg umgebauten Kinderwagen und legte Blumen nieder, in Primark-Blau und mit 3-Euro-Preisschild.

Von ihrer Aktion haben die Aktivisten ein Video ins Netz gestellt. Zu sehen sind fröhliche Shopper in Berlin und verzweifelte Menschen, die 2013 in Bangladesch Angehörige verloren hatten. Damals war eine Textilfabrik eingestürzt, in der unter anderem für Primark, Walmart und Benetton genäht wurde. Mehr als 1000 Menschen starben

Wer steckt dahinter?

Das Künstlerkollektiv Rocco und seine Brüder. Auch das komplett möblierte Zimmer in einem Berliner U-Bahn-Tunnel (hier geht's zum Video) und die "Wehrmacht-Stolpersteine" vor der AfD-Zentrale in Berlin gehen auf ihr Konto.



Anlass für die Sarg-Aktion sei die Eröffnung des neuen Primarks ein paar Tage zuvor gewesen, erzählen sie uns. Es ist der dritte Primark in Berlin und nach Ansicht der Roccos "ein neuer Konsumtempel, den kein Mensch braucht – oder brauchen sollte".

Hier ist das Video der Protestaktion: