2 Wie wird gewählt?

10.30 Uhr beginnt der Parteitag mit einer Rede von Angela Merkel. Danach geht’s schon zur Wahl.

Zunächst bekundet jeder, der will, sein Interesse am Amt. Dann dürfen die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge eine Bewerbungsrede halten, maximal 15 Minuten. In der Zeit werden die Stimmzettel gedruckt.

Die Wahl findet geheim statt, ein Komitee zählt dann die Stimmen aus. Das dürfte am Nachmittag passieren.



Gewinnt eine Kandidatin oder ein Kandidat mit absoluter Mehrheit – also mehr als 50 Prozent der Stimmen – ist die Wahl gelaufen. Sollten alle 1001 Delegierte gültige Stimmen abgeben, sind also 501 Stimmen für den Sieg nötig. Schafft niemand im ersten Durchgang so viele Stimmen, gibt es in einem zweiten Durchgang ein Stechen zwischen dem ersten und dem zweiten Platz.