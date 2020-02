Fuchs sagt, das Phänomen sei nach jeder Wahl zu beobachten – drei bis vier Abgeordnete treffe es immer. Nicht nur Pornos würden so beworben, auch Shopping-Seiten seien darunter.

Warum geschieht das so häufig? "Weil die Politiker gut vernetzt sind und ihre Seiten bei Google gut gerankt werden", sagt Fuchs. Das mache sie attraktiv. Domaingrabber holen sich also die Seiten, weil Politiker oder deren Parteien an anderen Stellen oft noch auf die alte URL verlinken.

Ein Beispiel: Wenn ein Abgeordneter seine alte Seite abgibt, vergisst er vielleicht, den Link von seinem Twitter- oder Facebook-Profil zu entfernen. Wer den Abgeordneten über Facebook besucht und auf die URL klickt, kommt so zum neuen, unfreiwilligen Inhalt.