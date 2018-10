Tech

Google schließt (un)soziales Netzwerk "Google+" nach Bekanntwerden von Datenleck

Drei Fragen und Antworten zum Datenleck bei Google Plus

Der US-Internetkonzern Google schließt sein soziales Netzwerk Google Plus. Das Online-Netzwerk war an den Start gegangen, um Facebook Konkurrenz zu machen. Google Plus wurde aber kaum genutzt.

Jetzt könnte außerdem eine Datenpanne Google massiven Ärger einbrocken.

1 Was ist bei Google passiert?

Eine Software-Panne bei Google Plus hat App-Entwicklern jahrelang unberechtigten Zugang zu einigen privaten Nutzerdaten gewährt.

Durch die Software-Panne hätten App-Entwickler auf den Namen, die E-Mail-Adresse sowie Informationen über Beschäftigung, Geschlecht und Alter von Nutzern zugreifen können, räumte Google am Montag ein. Um andere Daten gehe es nicht. Der Fehler sei im März 2018 entdeckt und umgehend behoben worden, hieß es. Die Lücke bestand aber bereits seit 2015, wie als erstes das "Wall Street Journal" berichtete.