Wer also falsch parkt und die BVG behindert, findet in Zukunft einen Zettel unter seinem Scheibenwischer mit den Worten: "Sie haben Parkplatzprobleme? Fahren Sie doch mal mit uns." Die Bearbeitung erfolgt dann wie vorher durch die Bußgeldstelle der Polizei (Tagesspiegel).

Bald wird auch noch abgeschleppt.

In Zukunft soll die BVG aber nicht nur Knöllchen ausstellen, sondern auch Autos abschleppen. So sieht es das Berliner Mobilitätsgesetz vor, das Ende Juni diesen Jahre verabschiedet wurde.

Wann allerdings abgeschleppt wird, ist noch nicht sicher. "Momentan befinden wir uns noch in den Vorbereitungen", teilte uns ein Pressesprecher des Verkehrbetriebs mit. Bis zum Ende des Jahres sollen dafür acht Fahrzeuge in Berlin zum Einsatz kommen. Dadurch will die BVG schneller auf Störungen reagieren können.