Was muss aufgeklärt werden?



Zentral ist die Frage, welche Rolle die V-Männer des Verfassungsschutzes bei der Unterstützung des Netzwerks spielten. Das ist trotz vieler Enthüllungen noch immer nicht abschließend geklärt.



Informationen erhoffen sich die Abgeordneten auch von einer Zeugin, die an einem ganz anderen Ort vernommen wird: Der mutmaßlichen NSU-Terroristin Beate Zschäpe, die in ihrem seit zweieinhalb Jahren laufenden Prozess in München noch nicht ausgesagt hat (bento). In nächster Zeit plant Zschäpe aber eine Aussage.

Rechtsanwälte von Nebenklägern im Münchner NSU-Prozess werfen dem Verfassungsschutz und anderen Behörden vor, die Aufklärung bis heute zu verschleppen. So würden beispielsweise "systematisch Informationen zurückgehalten" oder gezielt falsche Angaben verbreitet. (tagesschau.de) Außerdem gebe es Anzeichen, dass zuständige Stellen Hinweise ignoriert hätten, mit denen sie die Morde hätten verhindern können.



Der Bundestag ist nicht der einzige Ort, an dem die Verbrechen des NSU aufgeklärt werden sollen. In sechs Bundesländern gab oder gibt es ebenfalls Untersuchungsausschüsse, momentan unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen.