Ist der Klimastreik mehr als nur ein Greta-Hype?

Wir haben Streikende gefragt, was sie über den Greta-Hype denken

In der U-Bahn-Station am Hamburger Gänsemarkt, wo sich morgens sonst meist Anzugträger tummeln, geht es am Freitag bunt und laut zu. Zug für Zug kommen immer mehr Schülerinnen und Schüler an, drängeln sich auf den Rolltreppen, bekleben die letzten Schilder. Seit Wochen geht das so. Doch heute ist hier besonders viel los.

Der Grund dafür ist 1,53 Meter groß, weltberühmt und heißt Greta: Greta Thunberg, die 16-Jährige Initiatorin von "Fridays for Future" hat für diesen Freitag ihren Besuch beim Hamburger Klimastreik angekündigt. Für viele Teilnehmende ist sie ein Vorbild. Vor Ort ist dann von Greta nur wenig zu sehen, sie wird gut abgeschirmt und läuft ganz vorn. In den vergangenen Wochen war viel los.