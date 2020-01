Gerechtigkeit

Ex-Politkerin wird über Facebook sexuell belästigt – und macht es öffentlich

Die Reaktionen darauf sind gemischt.

Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück läuft die ehemalige Grünen-Politikerin Sigi Maurer aus Österreich an einem kleinen Geschäft für Craftbeer in Wien vorbei.

Nachdem sie am vergangenen Mittwoch wieder einmal dort vorbeikam, hatte sie eine halbe Stunde später eine Facebook-Nachricht von dem Account des Inhabers in ihrem Postfach, schreibt sie. In der Nachricht wurde sie aufs Übelste beleidigt und belästigt.