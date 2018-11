Am Mittwochabend hat das britische Kabinett den Entwurf von Premierministerin Theresa May nach langem Ringen angenommen – ein erster Erfolg auf dem Weg zum Brexit. (SPIEGEL ONLINE) Ganz so einfach ist es aber trotzdem nicht.

1 Was sagen Experten zum Brexit-Status?

Ähnlich wie bei menschlichen Beziehungen gilt: Es ist kompliziert. So kompliziert, dass selbst Experten, die sich täglich mit dem Brexit auseinander setzen, den Überblick verlieren können. So wie der britische BBC-Politikkorrespondent Chris Mason. Der Reporter soll während einer Live-Fernsehschalte berichten, welche Neuigkeiten es zu den Brexit-Verhandlungen gibt. Seine Reaktion ist vor allem eins – ehrlich: