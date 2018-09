Gibt es noch weitere Pläne, die Junge Alternative beobachten zu lassen?

Ja. Nach Bremen hat auch Niedersachsen bekanntgegeben, dass sein Verfassungsschutz den AfD-Nachwuchs überwacht. "Den entsprechenden Antrag habe ich heute früh unterschrieben", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montagmittag. Es handele es sich um eine verfassungsfeindliche Organisation. Die Entscheidung habe nichts mit den Ereignissen in Chemnitz zu tun, sagte Pistorius.

Vor wenigen Wochen war der niedersächsische Landeschef der JA, Lars Steinke, abgesetzt worden, weil er den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als "Verräter" bezeichnet hatte.

Wird es bald überall Überwachung der Jungen Alternativen geben?

Nein. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Der sächsische Verfassungsschutz etwa rechnet nicht mit einer baldigen Entscheidung, ob die JA in Sachsen überwacht werden wird. "Im Augenblick ist es noch viel zu früh, sich überhaupt dazu zu äußern", so Sprecher Martin Döring. Grundsätzlich sei es Daueraufgabe des Verfassungsschutzes, sich mit Anhaltspunkten für extremistische Bestrebungen auseinanderzusetzen, sagte Döring.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betonte: "Dass Einzelne oder vielleicht auch Viele lokal anders agieren, erlaubt noch nicht die Beobachtung der gesamten Partei."



Laut einer repräsentativen Umfrage ist eine Mehrheit der Deutschen dafür, die AfD beobachten zu lassen: