Gerechtigkeit

Das hat Greta Thunberg Angela Merkel zu sagen

Greta so: Können wir bitte einfach wieder über den Klimawandel reden?

Angela Merkel hat sich am Wochenende skeptisch über Klima-Aktivistin Greta Thunberg geäußert, jetzt kontert die Schwedin. Die Aufmerksamkeit werde schon wieder von den Inhalten des Protests weg gelenkt, sagte sie uns.

"Es ist interessant: Immer wenn die Schulstreiks als Thema aufkommen, reden fast alle politischen Führer und viele Journalisten über alles mögliche – außer über den Klimawandel."

Worum geht es in der Debatte?

Zurzeit gehen Tausende Schülerinnen und Schüler in Europa jeden Freitag für den Klimaschutz auf die Straße. Die Greta Thunberg hat die "Fridays for Future"-Bewegung angestoßen.

Doch Angela Merkel scheint so viel Engagement bei jungen Menschen irgendwie verdächtig zu finden. In einer Rede deutete sie an, es müsse "äußere Einflüsse" für so eine Bewegung geben – und rückte den Schülerprotest so in die Nähe russischer Propaganda-Kampagnen. Diese Aussage sorgte für Verwunderung.

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sprach Merkel über die Gefahren von "hybrider Kriegsführung", mit der vor allem Russland gezielt Propaganda und Desinformation verbreite. Dann kam sie auf die Schülerinnen und Schüler zu sprechen, die derzeit für Umweltschutz streiken. Wörtlich sagte sie: