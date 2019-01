Streaming

Neuer Teaser zu "Stranger Things" verrät, wann Staffel 3 erscheint!

Und wirft einige Fragen auf

Die Geschichte von "11" und ihren Freunden geht weiter! Netflix hat passend zum Jahreswechsel ein Feuerwerks-Teaser-Video veröffentlicht, das nun auch endlich verrät, wann die dritte Staffel "Stranger Things" bei dem Streamingdienst veröffentlicht wird.

Was passiert in dem Teaser?

Das einminütige Video zeigt eine Übertragung des in den USA beliebten "Ball Drops", bei dem in New York an Silvester um Mitternacht ein Ball an einer Stange herunterfällt. (Ja, ein eigenartiger Brauch – aber hierzulande schauen alle "Dinner for One" und das versteht außerhalb von Deutschland auch keiner.)

Die Übertragung des Ball Drops wird offenbar gehackt, das Bild dreht sich auf den Kopf, kurz darauf erscheint das heiß erwartete Startdatum für die neue Staffel: 4. Juli 2019, der Unabhängigkeitstag in den USA – ebenso wie Silvester ein Tag, an dem viel Feuerwerk verballert wird.



Hier kannst du den Teaser sehen: