Boris Palmer hat es wieder getan. Er hat wieder für Ordnung und Sicherheit in seiner Stadt gesorgt. Findet er zumindest.

Der Grünen-Politiker und Oberbürgermeister von Tübingen hat nach eigenen Angaben am Donnerstagabend einen Fahrer angezeigt, der sein Auto nicht ordnungsgemäß geparkt hat. Sich selbst nannte Palmer in einem am Freitagmorgen auf Facebook veröffentlichten Post dabei einen "Hilfssheriff im Einsatz".