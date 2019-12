Was wird ihr vorgeworfen?

Nach Recherchen des NDRs soll die Lehrerin in den vergangenen Jahren immer wieder auf rechten Demos aufgetreten sein. Zuletzt am 6. Mai bei einer von Neonazis angemeldeten Demo in Boizenburg, die unter dem Motto "Zukunft sichern und Zusammenhalt stärken – wir zeigen Gesicht gegen diese BRD!" stand.

Fotos von der Kundgebung zeigen sie hinter einem Banner mit der Aufschrift "Volksgemeinschaft supergeil - Für ein Volk ohne Zinsen!" und im Gespräch mit der Landeschefin der NPD-Frauenorganisation.