Machen Sie solche Experimente öfter?

"Jein. Ich habe - wie jeder Lehrer - einen Rahmenplan, in dem ich mich bewege. Es gibt also auch 'normale' Stunden zu Epikanalyse oder Evolution. Ich lege aber sehr viel Wert auf die Schüler- und Zukunftsorientierung, weswegen ich immer versuche, meine Schüler in den Bann zu ziehen. Bisher kann ich damit punkten. Das Thema passt aber auch perfekt in die Sequenz 'Medien und Medienkritik'."

Unsere wichtigste Erkenntis war: Nico ist der wahre Held der Geschichte. Ist er immer so ein Revoluzzer? Oder hat er die Hausaufgaben nur vergessen?

"Nico hat einen Dickkopf, sagt seine Meinung, hat immer das letzte Wort. Mit dieser Art Schüler hat man als Lehrer im Leistungskurs gewonnen, weil immer spannende Debatten entstehen können. Er ist fleißig und clever, besucht gern Demos in Berlin, organisiert fast alles in seinem Jahrgang für das Abitur. Er hat sich bewusst gegen das Punktesammeln entschieden."

Das hätte ja auch schief gehen können.

"Ich hatte zu Beginn die Befürchtung, dass er das Projekt direkt boykottiert und andere mit auf den Zug aufspringen. Vor allem, weil ich dachte, dass er das Ende der Folge kenne. Darauf war ich vorbereitet. Dass er dann am nächsten Tag der einzige Schüler ohne Punkte war, war perfekt für das Übermitteln der Lektion. Plötzlich war der beliebte Junge außen vor. In der Reflexion war er wieder stark, zog Parallelen zum chinesischen System und ging als Held aus der Stunde hervor. Der Stolz war ihm anzusehen. Es sei ihm mehr als gegönnt."

Wir danken für das Gespräch – und nehmen uns vor, wie Nico zu sein.

