Fühlen

"Eltern sind nur Menschen und Menschen sind nicht perfekt" – Was wir aus den Beziehungen unserer Eltern gelernt haben

Unsere Eltern prägen uns. Wie sie miteinander umgehen beeinflusst, wie wir unsere eigenen Beziehungen führen. Das ist ganz normal, erklärt die Psychologin Micaela Peter:

"Eltern sind die wichtigsten Vorbilder für ihre Kinder. Ihr Umgang schafft eine erste Vorstellung davon, wie eine Beziehung aussieht. Gleichzeitig findet in der Pubertät eine erste Abgrenzung statt. Die ist wichtig: So entwickeln Jugendliche ihre eigene Identität, ihr eigenes Konzept einer Beziehung".

Aber was habt ihr aus der Beziehung unserer Eltern gelernt? Was macht ihr genauso wie Mama und Papa, was völlig anders?

Das haben wir sechs Menschen gefragt. Hier sind ihre Antworten.

Mareike*, 33:

Ich bin die Nachzüglerin in meiner Familie. Meine Eltern sind schon 70 Jahre alt und bald 50 Jahre zusammen. Sie führen eine klassische, eher konservative Beziehung. Papa hat das Sagen, ging arbeiten, und Mama schmiss den Haushalt.

Dadurch habe ich das Gefühl, dass die beiden komplett abhängig voneinander sind. Mein Vater würde ohne meine Mutter wahrscheinlich verhungern und meine Mutter wäre ohne ihn finanziell aufgeschmissen.

Aber ich bewundere sie auch für ihr Durchhaltevermögen und ihre Geduld miteinander. Ihr Verhalten zeigt mir, dass Meinungsverschiedenheiten oder nervige Angewohnheiten zu einer Beziehung dazu gehören. So etwas muss kein Trennungsgrund sein.

Denn beide haben in den 50 Jahren an sich gearbeitet und sind gemeinsame Schritte gegangen. Diesen Willen zur Arbeit am Miteinander nehme ich auch in meine Beziehung mit.

Dabei möchte ich aber eigenständig bleiben und wünsche mir das auch von meinem Partner. Mal putze und koche ich, mal putzt und kocht er. Wir beide haben unser eigenes Einkommen und einen eigenen Freundeskreis.

Ich möchte einfach niemals das Gefühl haben, dass ich mit meinem Partner zusammenbleibe, weil ich es muss.

Simon, 26: