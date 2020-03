Today

Warum wird Großbritannien immer wieder Ziel von Anschlägen?

Laut Premierministerin Theresa May war es der der dritte islamistische Angriff in Großbritannien innerhalb weniger Monate: Am Samstagabend überfuhren Angreifer auf der London Bridge im Zentrum der Hauptstadt mehrere Fußgänger mit einem Lieferwagen. Anschließend verließen sie das Fahrzeug und stachen im nahegelegenen Borough Market auf Besucher ein. Sieben Menschen starben, mindestens 48 weitere wurden verletzt. (bento)

Schon im März hatte es eine ganz ähnliche Attacke gegeben: Damals hatte ein Mann mehrere Menschen vor dem Parlament in Westminster überfahren und anschließend auf Polizisten eingestochen (bento). Vor knapp zwei Wochen hatte sich außerdem ein Selbstmordattentäter nach einem Ariana-Grande-Konzert in Manchester in die Luft gesprengt und mehr als 20 Menschen getötet (bento).

Theresa May sagte am Sonntagvormittag, die drei Vorfälle seien zwar "nicht verbunden durch ein gemeinsames Netzwerk", aber durch eine gemeinsame Ideologie, den militanten Islamismus. (SPIEGEL ONLINE, The Guardian)