Also öfter mal lüften oder – wenn das möglich ist – einen Raumluftbefeuchter aufstellen, der das Raumklima angenehmer macht. "Außerdem ist es besser, wenn am Arbeitsplatz nicht geraucht wird." Das ist heute eigentlich grundsätzlich der Fall – aber wer im Home-Office sitzt und dort eigene Regeln aufstellt, sollte dabei auch an seine Augen denken.