Bei der Bilderberg-Konferenz treffen sich Politiker, Wirtschaftsbosse, Professoren, Adlige und Militärs. Sie alle haben vor allem eines: Macht. Der Veranstaltungsort wird so lange wie möglich geheim gehalten. In diesem Jahr treffen sich die Mächtigen im Luxushotel Taschenbergpalais in Dresden. Vertreter der Zivilgesellschaft sind bei der Konferenz nicht dabei. Beschlossen wird offiziell nichts.

Protokolle oder Berichte über den Inhalt der Gespräche gibt es nicht, das Treffen ist streng vertraulich. Die Teilnehmer dürfen den Inhalt der Gespräche zwar verwenden und in groben Zügen der Öffentlichkeit mitteilen, aber die Standpunkte und Meinungen nicht mit bestimmten Personen in Verbindung bringen – so ähnliche Absprachen gibt es auch bei Hintergrundgesprächen zwischen Politikern und Journalisten. In der Zeitung stehen deshalb dann Sätze wie: "...hieß es aus Kreisen der Regierung".

Wer genau nimmt in diesem Jahr teil?