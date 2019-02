Gerechtigkeit

Wenn das Bafög nicht reicht, soll man in eine billigere Stadt ziehen? Schlechte Idee, Frau Bildungsministerin

Von wegen Chancengleichheit

Die Bildungsministerin Anja Karliczek findet es vertretbar, dass Bafög-Studierende – also diejenigen, die staatliche Unterstützung für ihre Ausbildung erhalten – in billigere Universitäts-Städte ziehen. Das sagte sie in einem SPIEGEL-Interview.

Ich finde, das ist eine schlechte Idee.

Was hat Anja Karliczek genau gesagt?

Der Satz fiel in einem Interview über die Erhöhung des Bafögs, die im Herbst 2019 ansteht: Sowohl die Höchstförderung als auch der Elternfreibetrag sollen steigen, und in diesem Zuge auch die Wohnpauschale von 250 Euro auf 325 Euro.

Auf die Anmerkung der Interviewerin, dass auch 325 Euro für die Miete in Städten wie Köln, Hamburg, München oder Stuttgart nicht reichen würden, antwortet Karliczek: "Man muss ja nicht in die teuersten Städte gehen." Es gäbe hervorragende Hochschulen in Gegenden, in denen das Wohnen nicht so teuer sei.