Das Problem: Solche Aktionen können die Existenz gefährden. Und das hat mit einem mehr oder minder guten Karnevalswitz nichts mehr zu tun. Wer in einem halben Jahr eine Steuerprüferin in Weimar sucht, wird vielleicht eher nicht das Büro von Möller-Hasenbeck wählen. Nur schlechte Bewertungen, viele fiese Kommentare. Wer erinnert sich da noch an diese Karnevalssache?