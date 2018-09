Future

In diesen drei Berufen gestaltest du die Zukunft aktiv mit

Keine Frage: Der Arbeitsmarkt wird sich in den nächsten zehn, zwanzig Jahren radikal verändern. Die Digitalisierung und der Aufstieg künstlicher Intelligenz werden ganze Arbeitsfelder verändern und dafür neue Berufsbilder schaffen. Manche Branchen verändern sich schon jetzt so schnell, dass keiner mit Sicherheit voraussagen kann, wohin die Reise geht.

Besonders für junge Menschen bedeutet dies eine große Unsicherheit. Was soll man studieren, wenn man nicht weiß, was in Zukunft gefragt ist? Wie bereitet man sich auf einen Job vor, den es heute noch gar nicht gibt?

Auf diese Fragen gibt es keine allgemein gültigen Antworten. Fakt ist jedoch: Manche Branchen sind zukunftssicherer als andere. Und obwohl das, was man heute in einem Tech-Studiengang lernt, morgen sehr wahrscheinlich schon wieder überholt ist, ist der Einstieg in eine IT- und technologiegetriebene Karriere eine gute Methode, um später mit einem sicheren und – nicht zu vergessen – faszinierenden Job dazustehen.