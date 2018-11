In der Schweiz gibt es schon seit Jahren solche Programme. In Zürich etwa bietet das Drogeninformationszentrum zweimal in der Woche Termine an, an denen Drogen zur Analyse abgegeben werden können. Das Ergebnis kann man später erfragen, Warnungen werden auch im Internet veröffentlicht. Mehrmals im Jahr gibt es außerdem ein mobiles Drug-Checking an verschiedenen Stellen in der Stadt. Dann werden die Drogen innerhalb einer halben Stunde analyisiert.

In den online veröffentlichten Warnungen wird dann etwa vor den Nebenwirkungen gewarnt, die bei besonders hohen Dosierungen auftreten können. Auch über den Wirkstoffgehalt können sich Konsumentinnen und Konsumenten so informieren.