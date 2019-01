In Berlin wurde nun ein U-Bahn-Pöbler gefasst, nachdem Bilder seiner Tat im Netz gelandet waren. Doch die Berliner Polizei ist wenig glücklich über den Hergang – weil sie die Bilder nicht geteilt hat. Dass sie trotzdem im Netz landeten, sei wenig hilfreich gewesen.

Nun kam heraus: Es waren wohl selbst Berliner Polizisten, die das Video vom U-Bahn-Schläger gestreut haben.

Aber von vorn: Am Freitag vor einer Woche griff ein Mann in der U-Bahn einen Polizisten an. Ein Dritter filmte die Tat. Der Angreifer bepöbelte und bespuckte den Polizisten.

Zwei Tage später landete ein Videoschnipsel im Netz, insgesamt eine halbe Minute: Das Video zeigt, wie der Angreifer den Polizisten schubst. Außerdem beschimpft er den Beamten: "Ich habe weder Respekt vor Vater Staat, weder Respekt vor dir. Auf deine scheiß Uniform rotze ich, Alter. Hast du gerade gesehen?" Der Polizist bleibt gelassen. Andere kommen nicht zu Hilfe.