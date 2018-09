Ist das der einzige Grund?

Nein. Die BVG formuliert es zwar nur vage – aber im Prinzip will sie nicht, dass Pendler und somit zahlende Fahrgäste in den Morgenstunden auf Obdachlose treffen. "Unsere Kundinnen und Kunden haben einen Anspruch darauf, dass sie morgens in einen Bahnhof kommen, der sich in einem vertretbaren Zustand befindet", umschreibt Falkner es im Interview mit dem rbb.

Dies könne nicht garantiert werden, wenn teilweise mehrere Dutzend Obdachlose in den Stationen die Nacht verbringen und unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stünden.