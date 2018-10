Was soll sich jetzt ändern?

Obdachlose sollen diesen Winter nicht mehr in U-Bahnhöfen übernachten, in denen Züge fahren und in denen die Leitungen an den Gleisen Starkstrom führen, berichtet die "Berliner Morgenpost". Stattdessen will die BVG ungenutzte Bahnhöfe aufmachen, die auf Vorrat gebaut wurden. Auch tote Gleise an genutzten Bahnhöfen sollen geprüft werden. Insgesamt gebe es insgesamt 38 solche Bahnhofsflächen in Berlin. Welche letztendlich als Notfallschlafplatz von Obdachlosen genutzt werden dürfen, ist noch nicht entschieden.