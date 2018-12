Fühlen

Warum glotzen Fremde so, wenn ich sie höflich auf der Straße grüße?

Oder bilde ich mir alles nur ein?

In dem kleinen westfälischen Städtchen, aus dem ich komme, gehen die Leute gerne spazieren. Wenn ich früher dort mit meinen Eltern die Wege entlang ging, war es für mich das Größte, mit den Hunden der Passanten zu spielen. Dass ich die Tiere anfassen durfte, war für mich und ihre Besitzer selbstverständlich. Genauso, dass meine Eltern und ich jeden entgegenkommenden Menschen freundlich mit einem "Guten Tag" grüßten.

Bis heute mache ich das so. Ich grüße viele Menschen, die mir in der Öffentlichkeit begegnen. In der Regel lächle ich sie dabei an. Das ist mir wichtig – und freut auch die Anderen: Vor fünf Jahren stieg ich in den Aufzug in einem Bonner Ärztehaus. Eine ältere Dame gesellte sich zu mir. Ich lächelte sie an und sagte "Hallo". Sie lächelte zurück. In der dritten Etage stieg sie aus. Als sie in der Tür stand, drehte sie sich plötzlich um und sagte: "Wissen Sie, für Sie ist das nur ein flüchtiges Lächeln, aber für mich bedeutet das einen ganzen Tag Freude." Klingt kitschig? Sagte sie aber tatsächlich.

Vor allem ältere Leute reagieren so positiv. In meiner Generation hingegen kommt es mir so vor, als sei Fremde grüßen nicht besonders angesagt. Gleichaltrige sind eher irritiert, wenn ich sie anlächele oder "Hallo" sage. "Kenn ich die?!", lese ich aus ihren Gesichtern.

Warum habe ich das Gefühl, irre oder Hippie zu sein, weil ich Fremden "Hallo" sage?

Mein Eindruck: Außer mir macht das kaum jemand meiner Generation. In meinem Ohr höre ich meine westfälische Oma schimpfen: