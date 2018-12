3

Destruktiv statt konstruktiv.

Was sie will? Schwer zu sagen. Leichter: Was will sie nicht? Passend zu ihrem Werdegang lag ihr Fokus früh auf finanziellen Themen. Sie kämpfte schon 2012, vor ihrem Eintritt in die AfD, gegen die Euro-Rettungspolitik.

Inzwischen hat sie ihren Anti-Kurs ausgeweitet. Sie ist gegen die Frauenquote, gegen "Gendermainstreaming", gegen Mindestlöhne, gegen die Ehe für alle, gegen Abtreibung, gegen den Islam. Auch so schafft sie es, die Unzufriedenen hinter sich zu versammeln – indem sie zu einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt, indem sie immer einen Schuldigen findet. Unter ihren liebsten Sündenböcken sind Flüchtlinge, der Islam und Angela Merkel.

Aber: Dagegen sein ist natürlich einfacher, als sich mit konstruktiven Vorschlägen einzubringen und Lösungen anzubieten. Jetzt, in der Opposition, kann sie mit ihrer Anti-Haltung und der Redezeit im Bundestag all diejenigen abholen, die einer diffusen Unzufriedenheit Luft machen wollen – ohne jemals erklären zu müssen, wie denn ein Deutschland ohne Einwanderer und ohne Fachkräfte funktionieren soll.