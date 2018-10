Aber wie haben eigentlich die jungen Menschen gewählt?

Hätten nur die Menschen, die jünger sind als 30, gewählt, würde zwar trotzdem die CSU die meisten Stimmen bekommen, die Grünen landeten aber nur zwei Prozentpunkte dahinter. Bei den jungen Wählerinnen und Wählern schneidet die SPD noch schlechter ab.

So sieht die Verteilung aus:

CSU: 28 Prozent

28 Prozent Grüne: 22 Prozent

22 Prozent AfD: 10 Prozent

10 Prozent Freie Wähler: 10 Prozent

10 Prozent FDP: 9 Prozent

9 Prozent SPD: 7 Prozent



Die Ergebnisse basieren auf einer telefonischen Befragung der Forschungsgruppe Wahlen unter 1.555 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Bayern in der Woche vor der Wahl – sowie auf der Befragung von 21.183 Wählern am Wahltag.